В Калварийском зоопарке тигр откусил женщине кисть

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3 июля, поздно вечером, тигр Калварийского зоопарка откусил женщине кисть, сообщает lrytas.lt. Сначала была информация о том, что женщина лишилась пальца.

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