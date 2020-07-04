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3 июля, поздно вечером, тигр Калварийского зоопарка откусил женщине кисть, сообщает lrytas.lt. Сначала была информация о том, что женщина лишилась пальца.
Tigras zoologijos sode
Tigras zoologijos sode
© Lietuvos zoologijos sodas

Несчастье произошло около 23 ч. Врачи скорой помощи, приехавшие в зоопарк в деревне Тракенай, нашли пострадавшую женщину. Портал lrytas.lt сообщает, что пострадала директор зоопарка Ирма Василяускене.

Тигр сильно повредил кисть и часть предплечья. Женщину доставили в Каунасскую клинику. Врачи провели ампутацию части конечности.

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