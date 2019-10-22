В Калварийской мэрии пропал мужчина с собакой

Приметы: рост 190 см, среднее телосложение, светлые волосы до плеч, борода. На мужчине была темная куртка, темно-синие джинсы, темные кроксы.
Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшего, просьба звонить по номерам 112 или 8-700 6 3166.
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