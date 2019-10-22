По данным полиции, 15 октября, в 19.15 ч. Аудрюс Пазнёкас (1983 г.р.) вышел из дома в деревне Юсявичай (Калварийская мэрия) и назад не вернулся. Мужчина ушел из дома вместе с собакой (белая с черными пятнами).
Audrius Pazniokas
© Marijampolės apsk.VPK

Приметы: рост 190 см, среднее телосложение, светлые волосы до плеч, борода. На мужчине была темная куртка, темно-синие джинсы, темные кроксы.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшего, просьба звонить по номерам 112 или 8-700 6 3166.

ЧП и криминал

В Вильнюсе столкнулись автобус и мусоровоз

21 октября, в 17.24 ч., в Вильнюсе, на ул. Калварию,...

В Калварийской мэрии пропал мужчина с собакой

По данным полиции, 15 октября, в 19.15 ч. Аудрюс Пазнёкас (1983...

Литовская таможня: в Литву ввозится и нелегально продается все больше животных (2)

Литовская таможня отмечает, что в последнее время...

В центре Вильнюса прогремел взрыв, полиция останавливала движение на улице (4)

21 октября, в 15.50 ч., в центре Вильнюса, на ул. Лукишкю,...

Подозреваемый в убийстве сказал, что выполнял указания пришельцев (8)

Благодаря тесному сотрудничеству между полицией и...

TOP новостей

Gaisras Alytuje Gaisras Alytuje. Fotografuota 2019.10.17 16.30 val. Gaisras Alytuje

Алитусскую компанию, на которой произошел пожар, регулярно проверяли: работала, несмотря на нарушения (15)

Пожар на алитусской компании по переработке покрышек...

В Островце количество жителей удвоится: новые многоквартирные дома построены для специалистов из России (181)

Островец от литовских городов подобной величины...

Где и кто представляет интересы национальных меньшинств Литвы? (4)

В Литве проживают представители свыше 150...

Министр культуры Литвы: планы по реконструкции сквера Цвирки со специалистами не согласованы (4)

Министр культуры Литвы Миндаугас Кветкаускас сказал,...

Чем заканчивается попытка обмана автомата по приему тары (8)

В Литве система залога за тару действует уже третий...