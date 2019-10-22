В Калварийской мэрии пропал мужчина с собакой

Скопировать ссылку В Калварийской мэрии пропал мужчина с собакой

По данным полиции, 15 октября, в 19.15 ч. Аудрюс Пазнёкас (1983 г.р.) вышел из дома в деревне Юсявичай (Калварийская мэрия) и назад не вернулся. Мужчина ушел из дома вместе с собакой (белая с черными пятнами).