В Кайшядорском районе поезд сбил молодого человека

20 августа, в 13 ч., в Кайшядорском районе, на 63-м км дороги Вильнюс-Каунас, поезд насмерть сбил неожиданно выбежавшего на рельсы молодого человека (1996 г.р.).