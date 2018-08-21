В Кайшядорском районе поезд сбил молодого человека

20 августа, в 13 ч., в Кайшядорском районе, на 63-м км дороги Вильнюс-Каунас, поезд насмерть сбил неожиданно выбежавшего на рельсы молодого человека (1996 г.р.).
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