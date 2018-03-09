9 марта, рано утром, около 5 ч., в Кайшядорском районе, в деревне Зубишкяй, на дороге Рукла-Жасляй, с дороги съехал и перевернулся военный автомобиль с голландскими номерами.
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© DELFI / Rita Gečiūnaitė

В ДТП пострадали двое голландских военных.

Обстоятельства ДТП уточняются. По предварительным данным, дорожное покрытие было скользким.

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