В Кайшядорском районе перевернулся автомобиль голландских военных

9 марта, рано утром, около 5 ч., в Кайшядорском районе, в деревне Зубишкяй, на дороге Рукла-Жасляй, с дороги съехал и перевернулся военный автомобиль с голландскими номерами.