9 марта, рано утром, около 5 ч., в Кайшядорском районе, в деревне Зубишкяй, на дороге Рукла-Жасляй, с дороги съехал и перевернулся военный автомобиль с голландскими номерами.
В ДТП пострадали двое голландских военных.
Обстоятельства ДТП уточняются. По предварительным данным, дорожное покрытие было скользким.
Зарегистрированные (0) Анонимные (6)
В Вильнюсе за ночь обокрали 6 автомобилей BMW (18)
8 марта в Вильнюсе воры обокрали шесть автомобилей BMW -...
В Кайшядорском районе перевернулся автомобиль голландских военных (6)
9 марта, рано утром, около 5 ч., в Кайшядорском районе, в...
Пожар в Клайпеде на Philip Morris Lietuva: эвакуировали 170 человек (17)
По Единому номеру помощи поступило сообщение о пожаре...
Возле границы с Литвой обнаружили плантацию марихуаны (7)
Налоговая и таможенная полиция Службы госдоходов (СГД)...
Пропавшая с ребенком женщина найдена, мальчику опасность уже не грозит (4)
8 марта Второй комиссариат Вильнюсской полиции...
TOP новостей
Через 5 лет Вильнюс и Каунас объединит скоростная дорога (4)
Уже в скором времени в юго-восточной Литве будут...
Мэр Вильнюса: напротив посольства России в Литве мог бы появиться мостик Бориса Немцова
Мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс обсудил с российскими...
11 марта профессор Ландсбергис проведет в больнице (38)
Председатель Верховного совета-Восстановительного...
Готов грандиозный план реконструкции магистрали А1 Каунас не в восторге (8)
Готов план реконструкции участка самой оживленной...
Не обслужившее военных кафе представило свою версию событий (63)
Представители кафе в Йонаве, не обслужившего двоих...