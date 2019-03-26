В Кайшядорском районе нетрезвой женщине нанесено ножевое ранение в спину

Полиция сообщила, что 25 марта, в 16.30 ч., в деревне Правенишкес (Кайшядорский район), в доме, нетрезвый (1,66 промилле) мужчина (1965 г.р.) ударил ножом нетрезвую (1,64 промилле) женщину (1959 г.р.).
Пострадавшей врачи оказали необходимую помощь и назначили амбулаторное лечение.
Мужчина был закрыт в КПЗ.
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