В Кайшядорском районе нетрезвой женщине нанесено ножевое ранение в спину

В Кайшядорском районе мужчина ударил нетрезвую женщину ножом в спину.
© DELFI / Audrius Solominas

Полиция сообщила, что 25 марта, в 16.30 ч., в деревне Правенишкес (Кайшядорский район), в доме, нетрезвый (1,66 промилле) мужчина (1965 г.р.) ударил ножом нетрезвую (1,64 промилле) женщину (1959 г.р.).

Пострадавшей врачи оказали необходимую помощь и назначили амбулаторное лечение.

Мужчина был закрыт в КПЗ.

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