В Кайшядорисе застрелен мужчина, подозреваемый задержан

28 сентября вечером в Кайшядорисе был застрелен мужчина, вскоре полиция задержала подозреваемого.
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Представитель комиссариата Каунасского округа Юстина Казрагите сказала BNS, что сообщение о выстреле на ул. Гедиминаса поступило в 18.30 ч.

На месте происшествия полиция нашла тело мужчины 1975 г.р. с огнестрельными ранениями. Врачи подтвердили, что мужчина мертв.

Полиция начала интенсивный поиск подозреваемого. Его нашли в 19.15 ч.
в Кайшядорисе. Найдено также и оружие.

Во время задержания мужчина 1948 г.р. сопротивления не оказывал. Подозреваемый был пьян - 1,16 промилле.

Полиция начала расследование.

Подозреваемому грозит лишение свободы на срок до 15 лет.

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