В Кайшядорисе тепловоз сошел с рельсов, из бака вытекло около 3 тонн топлива

По данным отдела координирования ситуации, вызов был получен в 22:30. Сообщалось, что тепловоз "Литовских железных дорог" сошёл с рельсов. Люди во время происшествия не пострадали, однако понадобилась помощь пожарных, поскольку был пробит топливный бак.
По данным пожарных, из бака вытекло около 3 тонн топлива. Спасатели его собрали.
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