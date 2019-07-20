В Кайшядорисе тепловоз сошел с рельсов, из бака вытекло около 3 тонн топлива

По данным отдела координирования ситуации, вызов был получен в 22:30. Сообщалось, что тепловоз "Литовских железных дорог" сошёл с рельсов. Люди во время происшествия не пострадали, однако понадобилась помощь пожарных, поскольку был пробит топливный бак.

По данным пожарных, из бака вытекло около 3 тонн топлива. Спасатели его собрали.