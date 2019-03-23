В Йонишкском районе на аэродроме упал вертолет, двое мужчин погибли

"На аэродроме упал вертолет, двое мужчин погибли", - сказал BNS представитель Департамента противопожарной охраны и спасения.
Более подробной информации сотрудники департамента пока не предоставляют.
Единый центр помощи информировал, что сообщение об инциденте поступило в 17.20.
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