19 августа, в 20.51 ч., поступило сообщение о том, что в Йонишкисе, в парке на ул. Жемайчю, нетрезвый мужчина стреляет из огнестрельного оружия. На месте происшествия задержали нетрезвого (1,99 промилле) мужчину (1976 г.р.), у которого нашли и изъяли нелегальное оружие, 223 патронов разного калибра и кинжал.

Подозреваемый закрыт в КПЗ.

Ведется расследование.