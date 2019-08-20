Йонишкская полиция задержала нетрезвого мужчину, который стрелял из оружия в городском парке.
© DELFI / Kiril Čachovskij

19 августа, в 20.51 ч., поступило сообщение о том, что в Йонишкисе, в парке на ул. Жемайчю, нетрезвый мужчина стреляет из огнестрельного оружия. На месте происшествия задержали нетрезвого (1,99 промилле) мужчину (1976 г.р.), у которого нашли и изъяли нелегальное оружие, 223 патронов разного калибра и кинжал.

Подозреваемый закрыт в КПЗ.

Ведется расследование.

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