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11 июня, в 5.40 ч., в Йонишкисе, на ул. Драугистес, с 5-го этажа выпала 14-летняя девушка. У нее диагностировали политравму. Пострадавшая находится в больнице.
В Йонишкисе с 5 этажа выпала 14-летняя, задержаны двое подростков
© DELFI (J.Markevičiaus nuotr.)

Полиция информировала, что во время осмотра места происшествия, в квартире нашли пластиковый пакет с 7 шт. свертков из фольги, а в них наркотик растительного происхождения.

Задержаны двое подозреваемых 2001 г.р.

Ведется расследование.

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