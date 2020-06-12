В Йонишкисе с 5 этажа выпала 14-летняя, задержаны двое подростков

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11 июня, в 5.40 ч., в Йонишкисе, на ул. Драугистес, с 5-го этажа выпала 14-летняя девушка. У нее диагностировали политравму. Пострадавшая находится в больнице.
Полиция информировала, что во время осмотра места происшествия, в квартире нашли пластиковый пакет с 7 шт. свертков из фольги, а в них наркотик растительного происхождения.
Задержаны двое подозреваемых 2001 г.р.
Ведется расследование.
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