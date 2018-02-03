Жизни спасенных юношей опасность не угрожает.

3 февраля примерно в 10.50 ч. Единый центр помощи сообщил полиции, что в Йонавском районе, в Ужсальском старостве, в цистерну с горючим упали двое юношей, 2000 и 2002 г.р. Молодые люди были доставлены в больницу, опасности для жизни нет.

Выяснилось, что юноши вместе с еще одним молодым человеком, 2002 г.р., возможно, воровали горючее. Задержан и доставлен в арестантскую мужчина (2002 г.р.). Начато досудебное расследование в связи с покушением на кражу. За это грозит штраф, или арест, или ограничение свободы, или лишение свободы сроком на шесть лет.