Жизни спасенных юношей опасность не угрожает.
3 февраля примерно в 10.50 ч. Единый центр помощи сообщил полиции, что в Йонавском районе, в Ужсальском старостве, в цистерну с горючим упали двое юношей, 2000 и 2002 г.р. Молодые люди были доставлены в больницу, опасности для жизни нет.
Выяснилось, что юноши вместе с еще одним молодым человеком, 2002 г.р., возможно, воровали горючее. Задержан и доставлен в арестантскую мужчина (2002 г.р.). Начато досудебное расследование в связи с покушением на кражу. За это грозит штраф, или арест, или ограничение свободы, или лишение свободы сроком на шесть лет.
В Йонавском районе произошла курьезная кража (1)
Полиция сообщила, что в Йонавском районе, в цистерну с...
В Паневежском районе продолжаются поиски ребенка, родители просят покоя (14)
Несчастье в Паневежском районе все еще сотрясает...
Жуткие подробности ДТП с участием BMW: шансов на спасение не было (28)
"Может , кто знает, кто дешево отключает лампочки? Нужно...
Трагическое ДТП в Каунасе: погибла мать шестерых детей (25)
Начальник Главного комиссариата полиции Каунасского...
В Каунасе в ДТП погиб мужчина, пострадали две девочки
30 января, в 17.40 ч., в Каунасе, на ул. Кайшядорю, автомобиль...
TOP новостей
Опрос: жители Литвы жалуются на рост цен больше всех в ЕС (30)
У литовцев больше, чем у других жителей Европейского...
Общественность ВХА не верит в обвинения Тримакаса (3)
После того, как несколько бывших студенток Вильнюсской...
Известная художница о Гасюнасе: студентки плакали (55)
В сексуальных домогательствах профессора Вильнюсской...
Прогноз: любителей зимней погоды ожидают приятные новости
В ближайшее время ожидается резкое похолодание. Уже в...