Полиция сообщила, что в Йонавском районе, в цистерну с горючим упали двое юношей. Выяснилось, что с еще одним несовершеннолетним он, возможно, воровал горючее.
© Anželika Stackevič

Жизни спасенных юношей опасность не угрожает.

3 февраля примерно в 10.50 ч. Единый центр помощи сообщил полиции, что в Йонавском районе, в Ужсальском старостве, в цистерну с горючим упали двое юношей, 2000 и 2002 г.р. Молодые люди были доставлены в больницу, опасности для жизни нет.

Выяснилось, что юноши вместе с еще одним молодым человеком, 2002 г.р., возможно, воровали горючее. Задержан и доставлен в арестантскую мужчина (2002 г.р.). Начато досудебное расследование в связи с покушением на кражу. За это грозит штраф, или арест, или ограничение свободы, или лишение свободы сроком на шесть лет.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии

ЧП и криминал

В Йонавском районе произошла курьезная кража (1)

Полиция сообщила, что в Йонавском районе, в цистерну с...

В Паневежском районе продолжаются поиски ребенка, родители просят покоя (14)

Несчастье в Паневежском районе все еще сотрясает...

Жуткие подробности ДТП с участием BMW: шансов на спасение не было (28)

"Может , кто знает, кто дешево отключает лампочки? Нужно...

Трагическое ДТП в Каунасе: погибла мать шестерых детей (25)

Начальник Главного комиссариата полиции Каунасского...

В Каунасе в ДТП погиб мужчина, пострадали две девочки

30 января, в 17.40 ч., в Каунасе, на ул. Кайшядорю, автомобиль...

TOP новостей

Опрос: жители Литвы жалуются на рост цен больше всех в ЕС (30)

У литовцев больше, чем у других жителей Европейского...

Общественность ВХА не верит в обвинения Тримакаса (3)

После того, как несколько бывших студенток Вильнюсской...

С февраля повышается сумма алиментов (3)

С февраля в Литве повысилась сумма выплачиваемых...

Известная художница о Гасюнасе: студентки плакали (55)

В сексуальных домогательствах профессора Вильнюсской...

Прогноз: любителей зимней погоды ожидают приятные новости

В ближайшее время ожидается резкое похолодание. Уже в...