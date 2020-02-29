В Йонавском районе нетрезвый военный избил женщину

aA
Департамент полиции Литвы сообщил, что в Йонавском районе, дома, нетрезвый военный избил женщину.
28 февраля, в 23 ч., в доме в Йонавском районе, в доме разгорелся конфликт, во время которого нетрезвый (2,38 промилле) литовский военный (1981 г.р.) избил женщину (1987 г.р.).
Подозреваемый был задержан.
Начато расследование.
TOP новостей
Новейшая информация о коронавирусе в Литве: новых случаев заболевания пока нет рекомендуют меньше пользоваться наличными (1)
В Литве пока не установлены новые случаи коронавируса...
Иностранец в Литве платит налоги, но не может получить некоторые услуги в сфере здравоохранения (14)
Гражданин Франции, который несколько лет живет и платит...
Литовские компании предпринимают действия для защиты работников от коронавируса (9)
Литовские компании предпринимают действия для защиты...
В Литве отменяют мероприятия по случаю 11 марта, которые должны были проходить в помещениях (37)
В пятницу вечером поступили рекомендации Минздрава,...
Памятка для тех, кто едет в Киев: грех не посетить это место (57)
Путешествовать по Украине и не зайти на местный рынок -...