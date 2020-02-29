В Йонавском районе нетрезвый военный избил женщину

28 февраля, в 23 ч., в доме в Йонавском районе, в доме разгорелся конфликт, во время которого нетрезвый (2,38 промилле) литовский военный (1981 г.р.) избил женщину (1987 г.р.).

Подозреваемый был задержан.

Начато расследование.