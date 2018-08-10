В Йонавском районе нетрезвая женщина возможно подожгла автомобиль BMW

Полиция информирует, что в Йонавском районе пожарным-спасателям пришлось тушить автомобиль BMW и старую кровать. Задержана нетрезвая подозреваемая.
© Skaitytojo Tado nuotr.

9 августа, около 22.40 ч., в деревне Паланкесяй (Йонавский район) во дворе дома загорелся автомобиль BMW 530 (2004 г.в.) - обгорело заднее колесо, крыло и днище.

В 50 м горела старая кровать, стоявшая у дровяного сарая.

Задержана подозреваемая в поджоге нетрезвая женщина (1.23 промилле, 1993 г.р.).

Ведется расследование.

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