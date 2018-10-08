В Йонавском районе мужчина выстрелил в дочь

7 октября полиция была вызвана в Йонавский район. По предварительным данным, мужчина ранил дочь из стреляющего дробью револьвера.
Antrankiai (asociatyvi nuotr.)
© Sipa / Scanpix

7 октября, в 18 ч., в деревне Лепяй (Йонавский район) в доме во время конфликта мужчина ранил дочь (1986 г.р.) из нелегально хранившегося в доме стреляющего дробью револьвера Alfa model 620. Женщине оказали первую помощь и назначили амбулаторное лечение. Она была ранена в грудь.

Полиция сообщает, что стрелял в женщину ее отец (1964 г.р.). Он был пьян - 1.87 промилле.

Подозреваемого закрыли в КПЗ. Оружие конфисковали.

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