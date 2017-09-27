Полиция Йонавского района разыскивает пропавшую без вести Эйманте Кмитайте, 2002 г.р. 22 сентября, около 7.30 ч. девочка ушла в школу из дома в Йонаве, на ул. Жалёи, и до сих пор не вернулась.
Eimantė Kmitaitė
© Kauno aps. VPK

Приметы: рост 175 см, худощавого телосложения, глаза синие, светло-русые длинные волосы. На девушке был светло-серый джемпер, темно-синие джинсы, розовые спортивные ботинки. С собой у девочки был розовый рюкзак Adidas.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении девочки, просьба звонить по номерам(8 700) 633 22 или 112.

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