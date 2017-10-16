"Нам известен факт, что 6 октября (...) в Йонаве произошел конфликт между двумя военными иностранного контингента (они были не в форме, конфликт произошел в неслужебное время), оба военных являются гражданами одного государства, третьи лица в конфликте не участвовали, никакого ущерба нанесено не было", - передало BNS комментарий министерство.

По сообщению ведомства, проведено внутреннее расследование военной полиции. Другие литовские ведомства в расследовании не участвовали.

Министерство не называет ни место конфликта, ни его обстоятельства, не сообщается, были ли военные трезвыми.

Полиция Каунасского округа сообщила, что в связи с инцидентом проводится расследование, но отказалась его комментировать и рекомендовала обратиться к армии.