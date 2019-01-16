Полиция остановила в Йонаве автомобиль, которым управлял нетрезвый водитель. Однако таких результатов алкотеста они не ожидали.
Reidas sostinės gatvėse
© DELFI (R.Gečiūnaitės nuotr.)

Полиция сообщает, что 15 января, в 17.55 ч., в Йонаве, на ул. Летавос, полиция остановила для проверки автомобиль Opel.

Водитель (1967 г.р.) был мертвецки пьян - 5,22 промилле.

Мужчину доставили в больницу, чтобы взять кровь на анализ для уточнения данных.

По медицинским данным, 3-4 промилле - смертельное количество алкоголя для организма.

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