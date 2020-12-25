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В Йонаве обнаружено тело, возможно, выпавшего с балкона мужчины.
Полиция сообщает, что 24 декабря, в 8.30 ч., в Йонаве, на ул. Мокиклос обнаружено тело мужчины (1971 г.р.) без внешних следов насилия.
По предварительным данным, мужчина выпал с балкона.
Начато расследование для выяснения причины смерти.
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