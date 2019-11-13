В Йонаве была избита и ограблена женщина, полиция задержала подозреваемых

12 ноября, в 12 ч., в Йонаве, на ул. Космонауту, пожилая женщина (1938 г.р.) поднималась по лестнице в подъезде многоквартирного дома, когда ее нагнал мужчина, толкнул ее и выхватил сумку с деньгами, документами и другими вещами.
Пострадавшая с переломом ноги была доставлена в больницу.
Полиция задержала нетрезвы подозреваемых - мужчину 1976 г.р. - 3,2 промилле и женщину 1977 г.р. - 2,30 промилле.
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