В июне этого года в водоемах утонули 13 человек, а с начала года - 42, сообщили BNS в пожарно-спасательном департаменте (ПСД).
Narai ieško iš apvirtusio kelto iškritusių žmonių
© AFP / Scanpix

В общей сложности утонули пятеро несовершеннолетних, все в июне.

Наибольшее количество утонувших в этом году было зафиксировано в Вильнюсе - десять, в Утене - семь, в Каунасе - шесть, в Клайпеде - пять.

Если в июне количество утонувших существенно не вырастет, статистика будет лучше, чем в прошлом году.

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По данным ПСД, в прошлом году в июне утонули 19 человек, а в январе-июне - 76 человек.

Спасатели советуют быть очень осторожными, не купаться в неизвестных водоемах, удаленных местах, особенно после употребления алкогольных напитков.

Также рекомендуется выбирать безопасные пляжи или места, где купается большее количество людей, а также имеются спасатели. Не оставляйте детей без присмотра в воде.

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