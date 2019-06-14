В Испании, в Аликанте, был задержан брат Оксаны Пикуль-Ясайтене Йонас Баронас, который скрывался от полиции с 2017 года, сообщает портал 15min.
Jonas Baronas
© DELFI / Domantas Pipas

По данным 15min, в Испании Баронаса обвиняют в подделке документов (он пользовался поддельными литовскими документами) и сексуальном домогательстве. Его передадут Литве.

Ранее трижды судимый Баронас в Литве подозревается в покушении на убийство. Его также подозревают в незаконном хранении оружия и нанесении телесных повреждений.

В 2017 году в Вильнюсе, на Антакальнисе, Баронас участвовал в конфликте между двумя компаниями, во время которого было использовано оружие. Пуля рикошетом попала в девушку, которая не имела ничего общего с участниками конфликта. После этого Баронас сбежал из Литвы. Его объявили в розыск.

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