По данным 15min, в Испании Баронаса обвиняют в подделке документов (он пользовался поддельными литовскими документами) и сексуальном домогательстве. Его передадут Литве.
Ранее трижды судимый Баронас в Литве подозревается в покушении на убийство. Его также подозревают в незаконном хранении оружия и нанесении телесных повреждений.
В 2017 году в Вильнюсе, на Антакальнисе, Баронас участвовал в конфликте между двумя компаниями, во время которого было использовано оружие. Пуля рикошетом попала в девушку, которая не имела ничего общего с участниками конфликта. После этого Баронас сбежал из Литвы. Его объявили в розыск.
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