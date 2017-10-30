Гендиректор компании Vlantana Антанас Стончюс сказал DELFI, что в Испанию выехали два тягача, одним управлял гражданин Украины. Причина смерти водителя пока не ясна, однако Стончюс сказал, что тело было найдено около стоявшего на стоянке тягача.

В интернете после несчастья появилась информация о том, что на той стоянке крутятся граждане Румынии, которые воруют грузы и горючее, возможно мужчина был убит из-за груза. Однако, по сведениям Стончюса, груз не тронут, поэтому такую версию он подтвердить не может.

Глава компании Vlantana сказал, что он немного знает о происшествии, ни о каком преступлении его не информировала ни правоохрана, ни дипломаты.

"В выходные новостей из Испании было немного. Но, я не думаю, что на мужчину напали, поскольку груз не тронут. Пока только сообщили, что его тело нашли у машины. Это несчастье, правоохрана искала близких, а все документы мужчины были на месте", – сказал DELFI глава Vlantana.

Стончюс выразил соболезнования близким работника в связи с тяжелой утратой. По его словам, водитель не был очень молодым, однако причину смерти установят эксперты, после проведения исследования.