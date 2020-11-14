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В субботу в первой половине дня в Игналинском районе в ДТП погиб молодой мужчина.
В Игналинском районе в ДТП погиб человек
© DELFI / Domantas Pipas

Департамент полиции сообщает, что 14 ноября, в 11.48 ч. Ignalв дер. Рубелникай, столкнулись грузовой автомобиль и мотоцикл.

23-летний мотоциклист скончался на месте.

Начато расследование.

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