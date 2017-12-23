В Игналинском районе спасли тонувшего мужчину

В субботу утром по телефону скорой помощи 112 было получено сообщение о несчастье. По предварительным данным, спасенному мужчине около 50 лет. Он передан медикам.

На место происшествия были отправлены пожарные-спасатели Утенского округа, информация о происшествии передана Утенской станции скорой помощи.