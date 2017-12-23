В Игналинском районе спасли тонувшего мужчину

Единый центр помощи сообщает, что в Игналинском районе едва не случилось большое несчастье. В деревне Лукошишке человек провалился в озеро. К счастью, 50-летнего мужчину удалось спасти.
В субботу утром по телефону скорой помощи 112 было получено сообщение о несчастье. По предварительным данным, спасенному мужчине около 50 лет. Он передан медикам.
На место происшествия были отправлены пожарные-спасатели Утенского округа, информация о происшествии передана Утенской станции скорой помощи.
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