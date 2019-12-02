В Игналинском районе перевернулся автомобиль Volvo, погиб водитель

На место происшествия выехали пожарные-спасатели, врачи скорой помощи и полиция.
По данным пожарных-спасателей, в автомобиле ехали мужчина и женщина. Женщина после происшествия выбралась из автомобиля, а мужчина скончался.
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