В Игналинском районе перевернулся автомобиль Volvo, погиб водитель

2 декабря, в 11.49 ч., по Единому номеру помощи 112 поступило сообщение о том, что в Игналинском районе, в старостве Науясис Даугелишкис, на дороге 1432, у деревни Паюргишкес, перевернулся автомобиль Volvo. Сообщалось о пострадавших.