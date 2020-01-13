В Игналинском районе обнаружено тело мужчины

Департамент полиции информировал, что в 10.03 ч. в Игналинском районе, в дер. Гирминю, было обнаружено тело мужчины (1966 г.р.).
Причини и обстоятельства смерти выясняет полиция.
Полиция подозревает убийство.
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