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Полицоя сообщила, что в Игналинском районе на рабочем месте скончался пожарный-спасатель
В Игналинском районе на рабочем месте скончался пожарный-спасатель
© DELFI / Tomas Vinickas

18 ноября, в 3.40 ч., в Игналинском районе, в Мелагенай, на рабочем месте скончался пожарный-спасатель (1969 г.р.).

Начато расследование для выяснения причины смерти.

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