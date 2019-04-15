Инцидент произошел в 20.47 ч. О нем сообщили по номеру 112. ДТП произошло в Игналиснком районе, на дороге 102, у деревни Герконяй. Легковой автомобиль столкнулся с лосем.
Во время ДТП пострадал водитель, животное не выжило.
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