В воскресенье в Игналинском районе автомобиль столкнулся с лосем. Водителю потребовалась помощь врачей, животное погибло на месте.
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Инцидент произошел в 20.47 ч. О нем сообщили по номеру 112. ДТП произошло в Игналиснком районе, на дороге 102, у деревни Герконяй. Легковой автомобиль столкнулся с лосем.

Во время ДТП пострадал водитель, животное не выжило.

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