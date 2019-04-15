Инцидент произошел в 20.47 ч. О нем сообщили по номеру 112. ДТП произошло в Игналиснком районе, на дороге 102, у деревни Герконяй. Легковой автомобиль столкнулся с лосем.

Во время ДТП пострадал водитель, животное не выжило.