В Игналине подростки жестоко избили 16-летнего юношу

Полиция информировала, что поступило заявление от женщины (1975 г.р.), которая указала, что был избит ее сын.

По предварительным данным, 14 октября, в 13.30 ч., в Игналине, у дома подростка (2003 г.р.) избили его сверстники.

Начато расследование.