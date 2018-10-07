6 октября в ходе учений дислоцированного в Литве передового батальона НАТО на полигоне в Пабраде погиб военный из Федеративной республики Германия. Бронетранспортер, которым управлял военный, врезался в дерево, сообщается в пресс-релизе Министерства обороны.
Nato troops
© Reuters/Scanpix

Руководство стуктур охраны края выразило соболезнования близким погибшего и друзьям по службе. Расследование в данный момент проводят правоохранительные органы Германии. Близкие немецкого военнослужащего проинформированы о случившемся.

Передовая группа боевого базирования многонационального батальона НАТО в Рукле (Йонавский район) была дислоцирована в Литве с 2017 году с целью обороны и сдерживания в связи с изменением геополитической ситуации.

Боевая группа батальона НАТО интегрирована в Механизированную пехотную бригаду Литовской армии "Железный волк" (Gelezinis Vilkas).

В мирное время батальон НАТО вместе с литовскими военными принимает участие в учениях, а в случае кризиса или конфликта он должен защищать Литву вместе с литовскими национальными вооруженными силами и силами союзников.

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