Руководство стуктур охраны края выразило соболезнования близким погибшего и друзьям по службе. Расследование в данный момент проводят правоохранительные органы Германии. Близкие немецкого военнослужащего проинформированы о случившемся.

Передовая группа боевого базирования многонационального батальона НАТО в Рукле (Йонавский район) была дислоцирована в Литве с 2017 году с целью обороны и сдерживания в связи с изменением геополитической ситуации.

Боевая группа батальона НАТО интегрирована в Механизированную пехотную бригаду Литовской армии "Железный волк" (Gelezinis Vilkas).

В мирное время батальон НАТО вместе с литовскими военными принимает участие в учениях, а в случае кризиса или конфликта он должен защищать Литву вместе с литовскими национальными вооруженными силами и силами союзников.

