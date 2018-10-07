Руководство стуктур охраны края выразило соболезнования близким погибшего и друзьям по службе. Расследование в данный момент проводят правоохранительные органы Германии. Близкие немецкого военнослужащего проинформированы о случившемся.
Передовая группа боевого базирования многонационального батальона НАТО в Рукле (Йонавский район) была дислоцирована в Литве с 2017 году с целью обороны и сдерживания в связи с изменением геополитической ситуации.
Боевая группа батальона НАТО интегрирована в Механизированную пехотную бригаду Литовской армии "Железный волк" (Gelezinis Vilkas).
В мирное время батальон НАТО вместе с литовскими военными принимает участие в учениях, а в случае кризиса или конфликта он должен защищать Литву вместе с литовскими национальными вооруженными силами и силами союзников.
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