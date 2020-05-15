Сообщается, что проводят расследование связанное с совершением тяжких и очень тяжких преступлений. Задержанных подозревают в незаконном хранении наркотических и психотропных веществ, их реализации в крупных размерах, в нелегальной торговле оружием и патронами, а также в коррупции.

В пятницу глава ГКП Вильнюсского округа Саулюс Гагас и главный прокурор Вильнюсской окружной прокуратуры Юстас Лауцюс на пресс-конференции рассказали об этом деле.

Гагас сообщил о масштабной операции с участием 120 полицейских, о 40 обысках. Задержания проводились в 4 округах: Таурагском, Алитусском, Каунасском, Шяуляйском и Вильнюсском.

Лауцюс информировал, что проводилось важное расследование.

По его словам, задержаны члены группировки с богатым криминальным опытом. Задержаны 15 человек, 14 из них назначены меры пресечения. По предварительным данным, сейчас 6 человек задержаны на 2-3 месяца.

Гагас сказал, что 9 человек - это члены существовавших прежде группировок, люди с криминальным прошлым.

Лауцюс сказал, что во время обысков нашли 2 кг амфетамина, 1 кг героина, 2 кг кокаина и около 1000 шт. психотропных таблеток, изъяты гранатометы советского образца (указано, что их было больше 3). Выявили и лабораторию, в которой производили наркотики, она была не в Вильнюсе, а в другом округе.

Расследование было начато в 2019 году. Полиция идентифицировала подозреваемых. В ходе расследования был зафиксирован и факт коррупции - попытка подкупа должностного лица, принимавшего экзамен по вождению.

Расследование продолжается, вероятно, будут и другие подозреваемые.