В грузовиках найдена партия контрафактных сигарет стоимостью 4,6 млн евро

Это крупнейшая партия контрабанды, задержанная таможенниками в этом году.
Прибывшие из Латвии граждане этой страны декларировали, что один грузовик везёт замороженные ягоды, а другой – груз пельменей, однако проверка показала, что обе полуприцепа были заполнены контрафактными белорусскими сигаретами NZ.
По предварительным данным, обнаружено 2520 коробок сигарет, их стоимость с обязательными к уплате налогами может достигать 4,62 млн евро.
Оба водителя грузовых автомобилей задержаны на двое суток, начато досудебное расследование.
Литва закрыта госграницу, чтобы замедлить распространение коронавируса, но грузовые автомобили пересекают границу свободно.
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