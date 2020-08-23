В Григишкес столкнулись BMW и мотоцикл, мотоциклист скончался

По данным полиции, в ДТП пострадал мотоциклист, по дороге в больницу он скончался.

По словам очевидцев, автомобилем BMW 7 управляла молодая женщина, которая выехала со второстепенной дороги на главную и не пропустила мотоциклиста.

Мотоциклист получил серьезные травмы. Врачам не удалось спасти жизнь мужчины.