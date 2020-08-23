В Григишкес столкнулись BMW и мотоцикл, мотоциклист скончался

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Департамент полиции сообщил, что 23 августа, в 15.40 ч. в Вильнюсе, в Григишкес, на ул. Ково 11-осёс, столкнулись автомобиль BMW и мотоцикл.
По данным полиции, в ДТП пострадал мотоциклист, по дороге в больницу он скончался.
По словам очевидцев, автомобилем BMW 7 управляла молодая женщина, которая выехала со второстепенной дороги на главную и не пропустила мотоциклиста.
Мотоциклист получил серьезные травмы. Врачам не удалось спасти жизнь мужчины.
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