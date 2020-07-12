В Григишкес BMW врезался в колонку АЗС: экипаж с места происшествия сбежал

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В воскресенье, в 16.30 ч., в Григишкес на АЗС Viada колонку снес автомобиль BMW. Произошла утечка горючего.
Очевидцы рассказали, что в автомобиле были три девушки и молодой человек. Все они с места происшествия сбежали.
Полиция подтвердила, что на месте происшествия нашли только транспортное средство.
Обстоятельства происшествия выясняет полиция.
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