В гостинице в центре Вильнюса обнаружено тело иностранца

9 августа, в 13.34 ч. в гостинице Congress Avenue в центре Вильнюса (на проспекте Гедиминаса) обнаружено тело иностранца. Работник гостиницы сообщил, что в комнате обнаружено тело иностранца (1977 г.р.).