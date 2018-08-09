9 августа, в 13.34 ч. в гостинице Congress Avenue в центре Вильнюса (на проспекте Гедиминаса) обнаружено тело иностранца. Работник гостиницы сообщил, что в комнате обнаружено тело иностранца (1977 г.р.).
© DELFI / Ainis Gurevičius

По предварительным данным, следов насилия на теле не обнаружено.

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