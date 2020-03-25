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В ночь на среду в Вильнюсе произошел конфликт между находящимися на карантине людьми. По предварительным данным, одному из участников конфликта нанесено ножевое ранение.
Incidentas viešbutyje
Incidentas viešbutyje
© DELFI

Полиция информировала, что в гостинице на ул. Гележинкелё, 6, ранен человек.

Редакция портала Delfi узнала, что в гостинице, где на карантине находятся вернувшиеся из-за границы граждане Литвы, произошел конфликт между двумя мужчинами. По имеющимся данным, мужчины подрались, затем один из мужчин (1960 г.р.) несколько раз пырнул другого ножом в бок.

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По предварительным данным, пострадавший (1964 г.р.) доставлен в больницу, его жизни опасность не угрожает. Подозреваемого также доставили в больницу.

Ведется расследование.

Напомним, что с 24 марта всех вернувшихся в Литву граждан на 14 дней принудительно помещают в помещениях, предоставленных муниципалитетом.

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