В гостинице Palangos Linas обнаружено тело мужчины: вероятно, это убийство

По словам представителя Клайпедской полиции Андромеды Грауслене, тело мужчины было обнаружено в гостинице, не в его номере. Полиция подозревает, что смерть мужчины может быть насильственной, но точных данных пока нет. На лице у покойного видны следы насилия.

"Судмедэксперты ответят на все вопросы. Задержанный подозреваемый не скрывал, что вместе с покойным пил алкоголь. Подозреваемый ведет себя неадекватно", – сказала DELFI Грауслене.

Администрация гостиницы Palangos Linas об инциденте не распространяется. Ответивший на звонок мужчина только сказал, что оба мужчины были их постояльцами.