В Голландии задержан по ошибке выпущенный из Кибартай обвиненный в контрабанде колумбиец

По его словам, осужденный за контрабанду 72 кг кокаина колумбиец был задержан 4 июля по Европейскому ордеру на арест.

В ближайшее время будут решать вопрос его экстрадиции в Литву.

После того как разразился скандал с незаконным освобождением колумбийца из-под стражи, сотрудники колонии уверяли, что неверно истолковали постановление Верховного суда Литвы, который отменил действие приговора и передал дело на пересмотр (Верховный суд посчитал наказание слишком мягким). 7 мая Апелляционный суд Литвы выдал разрешение на арест Мурильо. Это решение суда адвокат обвиняемого Миндаугас Паукште обжаловал.

По словам Паукште, из Литвы Мурильо законно уехал в Ригу на автобусе и улетел в Голландию.

"Он не скрывался, не убегал, когда его отпустили", – подчеркнул адвокат, сказав, что Мурильо сам вернулся бы на слушания в Литву. "Его задержали у него дома", – сказал Паукште. Он считает, что до вступления приговора в силу Мурильо могли бы назначить более мягкую меру пресечения. Однако представители Генпрокуратуры с этой позицией не согласны, Казаков считает, что колумбиец может скрываться от правосудия.

"После того как Мурильо отпустили из-под стражи он пытался пересечь литовско-российскую границу, но ему не удалось это сделать, также есть информация о том, что он пытался уехать в Колумбию, а в таком случае задержать его было бы непросто", – сказал прокурор.

Прокурора поддержала коллегия судей Литовского апелляционного суда, которая утвердила назначение самой жесткой меры пресечения.

Между тем двоим сотрудникам колонии предъявлены подозрения в деле о незаконном освобождении Мурильо. Их обвиняют в невыполнении обязанностей.