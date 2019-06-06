В Голландии задержан по ошибке выпущенный из Кибартай обвиненный в контрабанде колумбиец

Освобожденный по ошибке из колонии в Кибартай колумбиец Диего Пена Мурильо был задержан в Голландии – об этом 6 июня рассказал прокурор Генпрокуратуры Литвы Александр Казаков.
© Kauno aps. VPK

По его словам, осужденный за контрабанду 72 кг кокаина колумбиец был задержан 4 июля по Европейскому ордеру на арест.

В ближайшее время будут решать вопрос его экстрадиции в Литву.

После того как разразился скандал с незаконным освобождением колумбийца из-под стражи, сотрудники колонии уверяли, что неверно истолковали постановление Верховного суда Литвы, который отменил действие приговора и передал дело на пересмотр (Верховный суд посчитал наказание слишком мягким). 7 мая Апелляционный суд Литвы выдал разрешение на арест Мурильо. Это решение суда адвокат обвиняемого Миндаугас Паукште обжаловал.

Статьи по теме:
Инцидент в Кибартайской колонии: незаконно выпущен на волю осужденный за крупную контрабанду наркотиков  (8)
Суд оправдал двух литовцев и колумбийца по обвинению в контрабанде кокаина  (2)

По словам Паукште, из Литвы Мурильо законно уехал в Ригу на автобусе и улетел в Голландию.

"Он не скрывался, не убегал, когда его отпустили", – подчеркнул адвокат, сказав, что Мурильо сам вернулся бы на слушания в Литву. "Его задержали у него дома", – сказал Паукште. Он считает, что до вступления приговора в силу Мурильо могли бы назначить более мягкую меру пресечения. Однако представители Генпрокуратуры с этой позицией не согласны, Казаков считает, что колумбиец может скрываться от правосудия.

"После того как Мурильо отпустили из-под стражи он пытался пересечь литовско-российскую границу, но ему не удалось это сделать, также есть информация о том, что он пытался уехать в Колумбию, а в таком случае задержать его было бы непросто", – сказал прокурор.

Прокурора поддержала коллегия судей Литовского апелляционного суда, которая утвердила назначение самой жесткой меры пресечения.

Между тем двоим сотрудникам колонии предъявлены подозрения в деле о незаконном освобождении Мурильо. Их обвиняют в невыполнении обязанностей.

Статьи по теме:

Два литовца и колумбиец осуждены по делу об одной из крупнейших партий кокаина в угле (1)

Каунасский окружной суд (КОС) в среду, 24 января, признал...

ЧП и криминал

В Голландии задержан по ошибке выпущенный из Кибартай обвиненный в контрабанде колумбиец

Освобожденный по ошибке из колонии в Кибартай...

После взрыва в Лаздийском районе объявлена экстремальная ситуация (1)

После взрыва в доме в деревне Аштрёи Кирсна (Лаздийский...

В Вильнюсе оторвавшаяся от автомобиля деталь выбила окно в здании (2)

4 июня в Вильнюсе оторвавшаяся от автомобиля деталь...

В руки врачей попал младенец со сломанным бедром

3 июня "Новости" канала LNK сообщили, что в Шяуляйскую...

Жестокая драка в Радвилишкском районе: в ход пошли и биты, и пневматическое оружие (8)

В одной из деревень Радвилишкского района произошла...

TOP новостей

Кубилюс рассказал о дележе постов в ЕС: фамилия Грибаускайте – на столе переговоров (19)

Переговоры о распределении важных постов ведутся не...

Калькулятор: подсчитайте, на какую пенсию вы можете рассчитывать (2)

Осталось меньше месяца на принятие решения о...

В планах власти – запрет на ввоз в Литву загрязняющих окружающую среду автомобилей (6)

Еврокомиссия призвала Литву увеличить налоговые...

Сейм Литвы признал геноцидом преступления советской власти против крымских татар (59)

Сейм Литвы в четверг признал геноцидом совершенные...

Против министра финансов Литвы – информационный выпад (2)

Мошенники, действующие в интернете, воспользовались...