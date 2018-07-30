СМИ сообщают, что 41-летнего литовца 29 июля в обед задержали недалеко от Старого города Эрфурта (Германия). Полиции о его местонахождении сообщил очевидец.

В минувший четверг рано утром подозреваемый похитил из дома свою бывшую подругу, а, убегая, ранил ножом случайного прохожего.

После обеда в тот же день мужчина отпустил похищенную женщину.

По данным СМИ, ей были нанесены незначительные телесные повреждения. 27 июля подозреваемого объявили в розыск.