СМИ сообщают, что 41-летнего литовца 29 июля в обед задержали недалеко от Старого города Эрфурта (Германия). Полиции о его местонахождении сообщил очевидец.
В минувший четверг рано утром подозреваемый похитил из дома свою бывшую подругу, а, убегая, ранил ножом случайного прохожего.
После обеда в тот же день мужчина отпустил похищенную женщину.
По данным СМИ, ей были нанесены незначительные телесные повреждения. 27 июля подозреваемого объявили в розыск.
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