Спустя несколько дней немецкая полиция задержала похитившего девушку гражданина Литвы, пишет Welt.de.
Vokietija gedi po teroristinio išpuolio Berlyne
© Sputknik/Scanpix

СМИ сообщают, что 41-летнего литовца 29 июля в обед задержали недалеко от Старого города Эрфурта (Германия). Полиции о его местонахождении сообщил очевидец.

В минувший четверг рано утром подозреваемый похитил из дома свою бывшую подругу, а, убегая, ранил ножом случайного прохожего.

После обеда в тот же день мужчина отпустил похищенную женщину.

По данным СМИ, ей были нанесены незначительные телесные повреждения. 27 июля подозреваемого объявили в розыск.

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