Тело 46-летнего мужчины было обнаружено рано утром в пансионате города Швабмюнхен. Поскольку на голове мужчины были обнаружены серьезные повреждения, полиция предположила, что речь идет об убийстве. Вскрытие эту версию подтвердило, сообщает издание Augsburger Allgemeine.
Речь идет о небольшом пансионате на девять комнат. В выходные, когда все произошло, в здании было много народу. После опроса работников и гостей заведения полиция задержала на месте в качестве подозреваемых двух мужчин: 29-летнего литовца и 57-летнего эстонца.
По данным полиции, они оба находились в состоянии сильного алкогольного опьянения. В воскресенье с разрешения суда подозреваемые были заключены под стражу.
57-летний подозреваемый проживал с убитым в одной комнате. Оба эстонца и литовец являлись замещающими работниками в логистической компании Lechfeldis. По словам хозяина пансионата, это были совершенно обычные гости, которые ничем негативным не выделялись. Днем ходили на работу, а шумных гуляний по вечерам замечено не было.
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