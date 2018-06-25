В минувшую субботу в Германии, в городе Швабмюнхен был обнаружен труп 46-летнего уроженца Эстонии. В качестве подозреваемых в убийстве задержаны эстонец и литовец.
Vokietijos policija, polizei
© Reuters/Scanpix

Тело 46-летнего мужчины было обнаружено рано утром в пансионате города Швабмюнхен. Поскольку на голове мужчины были обнаружены серьезные повреждения, полиция предположила, что речь идет об убийстве. Вскрытие эту версию подтвердило, сообщает издание Augsburger Allgemeine.

Речь идет о небольшом пансионате на девять комнат. В выходные, когда все произошло, в здании было много народу. После опроса работников и гостей заведения полиция задержала на месте в качестве подозреваемых двух мужчин: 29-летнего литовца и 57-летнего эстонца.

По данным полиции, они оба находились в состоянии сильного алкогольного опьянения. В воскресенье с разрешения суда подозреваемые были заключены под стражу.

57-летний подозреваемый проживал с убитым в одной комнате. Оба эстонца и литовец являлись замещающими работниками в логистической компании Lechfeldis. По словам хозяина пансионата, это были совершенно обычные гости, которые ничем негативным не выделялись. Днем ходили на работу, а шумных гуляний по вечерам замечено не было.

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