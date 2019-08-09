В Германии раскрыта группировка автовзломщиков из Литвы: ущерб - 1 млн евро

Начиная с 2017 года, преступники в Германии и Бельгии взламывали автомобили, доставали из них системы навигации и многофункциональные рули. Все детали после отправлялись в Литву для перепродажи.
Против группировки была заведены 279 уголовных дел, общая сумма ущерба составляет 1,35 млн евро.
Операция по разоблачению и задержанию преступников выполнялась в шесть ходов и последний этап состоялся 30 июля в Панивежисе. Во время операции, стражи порядка обнаружили украденные детали, общая стоимость которых составляет 400 000 евро.
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