В Германии погиб 26-летний водитель-дальнобойщик из Литвы

26-летний водитель ехал в сторону Гамбурга. Он остановился на акведуке на 176-м км – предполагают, что остановился из-за поломки – и вышел из тягача. Задняя часть полуприцепа была на основной полосе.

По данным hildesheimer-presse.de, ехавший по этой дороге 40-летний мужчина поздно заметил полуприцеп и врезался в него на своем тягаче.

Тягач с полуприцепом упал и накрыл водителя.

26-летний водитель из Литвы скончался на месте. 40-летний водитель из Чехии получил серьезные травмы, он был доставлен в больницу.