В Германии погиб 26-летний водитель-дальнобойщик из Литвы

26-летний водитель ехал в сторону Гамбурга. Он остановился на акведуке на 176-м км – предполагают, что остановился из-за поломки – и вышел из тягача. Задняя часть полуприцепа была на основной полосе.
По данным hildesheimer-presse.de, ехавший по этой дороге 40-летний мужчина поздно заметил полуприцеп и врезался в него на своем тягаче.
Тягач с полуприцепом упал и накрыл водителя.
26-летний водитель из Литвы скончался на месте. 40-летний водитель из Чехии получил серьезные травмы, он был доставлен в больницу.
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