Портал Welt.de сообщает, что гражданин Литвы похитил свою бывшую подругу из ее квартиры в Эрфурте.
По данным полиции, похищение состоялось 26 июля, в 4.30 ч. Мужчина, угрожая женщине ножом, вывел ее из квартиры.
Во время преступления в квартире находился другой мужчина. Кем он является женщине, полиция пока не знает. Находившийся в квартире мужчина не пострадал.
Убегая из дома, гражданин Литвы ранил ножом случайного прохожего (молодого человека 24 лет). По данным полиции, ранения серьезные, молодого человека прооперировали.
Непонятно, почему пострадал прохожий, возможно, он хотел помочь женщине или все же литовец напал на него без причины. Полиция пока не может опросить пострадавшего.
Полиция предупреждает, что похититель может находиться в районе вокзала. По этой причине вокзал закрывали почти на час.
В Twitter полиция охарактеризовала беглеца как "восточноевропейца в зеленой майке и шортах песочного цвета", пишет Welt.de.
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