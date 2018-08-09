Полиция выяснила, что пожилая женщина приехала в магазин за алкоголем, однако на стоянке не справилась с управлением и повредила два стоявших автомобиля и дважды взяла на таран третий автомобиль.
В организме женщины 1937 г.р. было 1,81 промилле. Об этом сообщается на странице фейсбука Reidas TV.
Женщина была закрыта в КПЗ.
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