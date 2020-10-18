В этом году задержано почти вдвое больше контрафактных сигарет, чем в прошлом

По данным Департамента таможни, в этом году задержано 13,1 млн пачек контрафактных сигарет, тогда как за весь 2019 год - 6,8 млн пачек.
Больше всего сигарет (около 59%) задерживается на границе с Беларусью, 15% - на границе с Польшей, а 26% - внутри страны.
По данным проведенного компанией Nielsen исследования "пустых пачек", сейчас нелегальные сигареты в Литве занимают примерно 19,3% рынка.
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