В этом году в Литве задержано в 3 раза больше контрабанды сигарет

Служба начала 30 досудебных расследований контрабанды табачных изделий. В этом году таможенники уже задержали 3 млн 423 тыс. пачек сигарет на 11 млн евро. За тот же период прошлого года было задержано 1 млн 104 тыс. пачек контрабандного курева на 3,6 млн евро.

В прошлом году основная часть нелегальных сигарет была задержана внутри страны, либо на границе с Беларусью, а в этом году особо выросли объемы контрабанды на границе с российской Калининградской областью.

Также 15% контрабанды задержано уже на вывозе ее из Литвы – на границе с Польшей. Это так называемая "транзитная контрабанда", сигареты, которые предназначаются для черного рынка Западной Европы.

Таможенники отмечают, что прикрытием для контрабанды все чаще становятся грузы древесины или пластика из России и Беларуси.