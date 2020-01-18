В Электренском районе взорвался газовый баллон, пострадали двое мужчин

Департамент полиции Литвы информировал, что в деревне Даугирдишкес, в доме на ул. Монё, произошел взрыв, в результате которого полностью развалилось здание.
© DELFI / Tomas Vinickas

Взрыв произошел 18 января, в 10 ч.

Пострадал хозяин (1952 г.р.) дома и его сын. Они получили ожоги в области головы, рук и ног. Пострадавших доставили в Вильнюсскую больницу. По предварительным данным, взорвался газовый баллон.

Вильнюсская полиция информировала DELFI, что во время взрыва в доме были четыре человека: супруги, их взрослый сын и малолетний ребенок.

По предварительным данным, женщина перед самым взрывом схватила ребенка и выбежала на улицу.

Мужчины получили серьезные ожоги, однако опасность их жизни не грозит.

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