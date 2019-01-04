Сообщение о происшествии поступило 4 января, в 11.45 ч.
Вильнюсская полиция информировала, что женщина лет 50 пыталась поддержать автомобиль и попала под него. Она была зажата под автомобилем, женщина была в сознании.
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