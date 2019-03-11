По данным полиции, в деревне Кетавишкес военнослужащий 1999 г.р. неустановленным предметом выбил переднее боковое стекло со стороны пассажира автомобиля Opel Astra и ранил сидевшю в автомобиле 16-летнюю девушку.

Призывник служит в механизированном пехотном батальоне им. Князя Вайдотаса. У него была установлена степень опьянения 0,82 промилле.

Пострадавшая по поводу нанесённых увечий в учреждения здравоохранения не обращалась. Мужчина содержится в арестантской.

Полиция начала досудебное расследование нарушения общественного порядка.