По данным полиции, в деревне Кетавишкес военнослужащий 1999 г.р. неустановленным предметом выбил переднее боковое стекло со стороны пассажира автомобиля Opel Astra и ранил сидевшю в автомобиле 16-летнюю девушку.
Призывник служит в механизированном пехотном батальоне им. Князя Вайдотаса. У него была установлена степень опьянения 0,82 промилле.
Пострадавшая по поводу нанесённых увечий в учреждения здравоохранения не обращалась. Мужчина содержится в арестантской.
Полиция начала досудебное расследование нарушения общественного порядка.
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