24 февраля, в 11.55 ч. по Единому номеру помощи 112 поступило сообщение о том, что в Электренай, на ул. Швиесос, горит квартира на втором этаже. Пожарные-спасатели через окно квартиры вынесли ребенка.
Ребенок находился в шоковом состоянии, его передали в руки врачей.
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