В Электренай из горящей квартиры спасли ребенка

24 февраля, в 11.55 ч. по Единому номеру помощи 112 поступило сообщение о том, что в Электренай, на ул. Швиесос, горит квартира на втором этаже. Пожарные-спасатели через окно квартиры вынесли ребенка.